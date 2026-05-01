«Из «Локо» ушёл «мамонт». Рэпер L'One — о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА

«Из «Локо» ушёл «мамонт». Рэпер L’One — о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА
Рэпер Леван Горозия (L’One) поделился мнением об уходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива». Футболист был капитаном железнодорожников. Минувшей зимой Баринов перешёл из «Локомотива» в московский ЦСКА.

— Согласны, что после ухода Баринова в команде нет явного лидера?
— Наверное, да. Команде нужно привыкнуть, должен появится лидер — не только на поле, но и в раздевалке. Это нормальный процесс. Ушёл «мамонт» этой команды, на его смену кто-то должен подрасти, — передаёт слова Левана Горозии корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В составе «Локомотива» Баринов провёл 274 матча во всех турнирах.

