Рэпер L’Оne назвал любимых футболистов «Локомотива»

Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L’One и поддерживающий московский «Локомотив», назвал любимых футболистов железнодорожников перед матчем 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-зелёные сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 1 мая, на «РЖД Арене», начало в 19:30 мск.

«Митрюха (Антон Митрюшкин. — Прим. «Чемпионата»), Батраков и Карпукас», — передаёт слова Левана Горозии корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

На данный момент «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 38 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».