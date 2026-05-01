Видео: эмоции футболистов «Крыльев Советов» после победы в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале показала эмоции футболистов команды после матча 28-го тура Мир РПЛ, в котором она обыграла московский «Спартак» со счётом 2:1. В составе самарского клуба голами отметились полузащитник Фернандо Костанца и защитник Кирилл Печенин.
Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале «Крыльев Советов».
«Вот так побеждают. Мы все сделали всё, что могли. Отдыхаем, готовимся дальше. Каждому спасибо, молодцы», — обратился к игрокам главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов.
После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» (10 мая).
Самые титулованные футбольные клубы России:
- 1 мая 2026
-
19:52
-
19:46
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:09
-
19:03
-
18:55
-
18:49
-
18:47
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:22
-
18:18
-
18:12
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:58
-
17:50
-
17:43
-
17:36
-
17:25
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:06