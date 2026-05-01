Видео: эмоции футболистов «Крыльев Советов» после победы в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале показала эмоции футболистов команды после матча 28-го тура Мир РПЛ, в котором она обыграла московский «Спартак» со счётом 2:1. В составе самарского клуба голами отметились полузащитник Фернандо Костанца и защитник Кирилл Печенин.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале «Крыльев Советов».

«Вот так побеждают. Мы все сделали всё, что могли. Отдыхаем, готовимся дальше. Каждому спасибо, молодцы», — обратился к игрокам главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов.

После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» (10 мая).

Материалы по теме
Фото
Фото: Ахметов потерял сознание после столкновения с Ву в матче «Крыльев» и «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России:

