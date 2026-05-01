В «Крыльях» рассказали о состоянии Ахметова после травмы в матче со «Спартаком»

В «Крыльях Советов» прокомментировали нынешнее состояние полузащитника Ильзата Ахметова после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). В этой игре футболист на несколько секунд потерял сознание после столкновения с защитником красно-белых Кристофером Ву.

«Во время матча со «Спартаком» игрок самарской команды Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.