Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области Федорищев раскрыл подробности увольнения Адиева из «Крыльев»

Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев раскрыл подробности увольнения Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».

— Кто уволил Адиева? Вы?
— Его уволило руководство клуба. Ко мне пришли, посоветовались. Можно сказать, что это решение было принято у меня в кабинете.

— Правда, что поводом послужил его отъезд в Казахстан?
— Нет. Поводом послужило то, что тренер начал давать комментарии в прессе о том, что он хочет и готов уйти не только в следующем сезоне, но ещё и в этом. Футболисты потом писали, начали обсуждать: как работать с тренером, который так публично может заявить, что готов покинуть команду? Писали не мне — директор клуба плотно взаимодействует с игроками.

— Сам факт переговоров роли не сыграл — только комментарии в прессе?
— Все планируют своё будущее — сами или со своими агентами. Это не секрет.

— В каких отношениях вы остались с Адиевым?
— У нас всегда было очень уважительное отношение к Магомеду Адиеву. Он профессионал, и он взял на себя ответственность тренировать команду в достаточно непростой период. Но сейчас мы были вынуждены расстаться — будем следить за его успехами, — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Адиев покинул «Крылья» 1 апреля. Сообщалось, что специалист, ещё будучи главным тренером самарцев, вёл переговоры с казахстанским «Актобе». На данный момент он возглавляет «МЛ Витебск», а главным тренером «Крыльев Советов» является Сергей Булатов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android