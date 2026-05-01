Губернатор Самарской области Федорищев раскрыл подробности увольнения Адиева из «Крыльев»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев раскрыл подробности увольнения Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».

— Кто уволил Адиева? Вы?

— Его уволило руководство клуба. Ко мне пришли, посоветовались. Можно сказать, что это решение было принято у меня в кабинете.

— Правда, что поводом послужил его отъезд в Казахстан?

— Нет. Поводом послужило то, что тренер начал давать комментарии в прессе о том, что он хочет и готов уйти не только в следующем сезоне, но ещё и в этом. Футболисты потом писали, начали обсуждать: как работать с тренером, который так публично может заявить, что готов покинуть команду? Писали не мне — директор клуба плотно взаимодействует с игроками.

— Сам факт переговоров роли не сыграл — только комментарии в прессе?

— Все планируют своё будущее — сами или со своими агентами. Это не секрет.

— В каких отношениях вы остались с Адиевым?

— У нас всегда было очень уважительное отношение к Магомеду Адиеву. Он профессионал, и он взял на себя ответственность тренировать команду в достаточно непростой период. Но сейчас мы были вынуждены расстаться — будем следить за его успехами, — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Адиев покинул «Крылья» 1 апреля. Сообщалось, что специалист, ещё будучи главным тренером самарцев, вёл переговоры с казахстанским «Актобе». На данный момент он возглавляет «МЛ Витебск», а главным тренером «Крыльев Советов» является Сергей Булатов.