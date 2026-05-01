Федорищев: в последних матчах «Крылья Советов» показывают замечательный футбол

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил уровень футбола, который «Крылья Советов» показывают в последних матчах.

— Клуб не выполнил задачу на сезон — попасть в топ-8. Полетят ли головы?

— Послушайте, надо развиваться, тренироваться и хорошо играть. В последних пяти матчах, за исключением одного, «Крылья» показывают замечательный футбол, — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» (10 мая).

