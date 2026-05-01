Карседо ответил, какие выводы можно сделать после матча «Спартака» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о выводах, которые можно сделать после матча 28-го тура Мир РПЛ, в котором красно-белые уступили «Крыльям Советов» со счётом 1:2.

– Какие выводы можно сделать исходя из этой игры?

– К сожалению, нам не удалось воспользоваться возможностью, которая у нас была, — забраться на третье место. Сейчас мы будем вынуждены следить за результатами других команд. Дальше нам нужно будет отдохнуть, восстановиться. У нас впереди важная игра с ЦСКА, а дальше уже снова чемпионат, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

