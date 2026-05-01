Карседо ответил, какие выводы можно сделать после матча «Спартака» с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о выводах, которые можно сделать после матча 28-го тура Мир РПЛ, в котором красно-белые уступили «Крыльям Советов» со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13' 1:1 Угальде – 64' 2:1 Печенин – 78'
– Какие выводы можно сделать исходя из этой игры?
– К сожалению, нам не удалось воспользоваться возможностью, которая у нас была, — забраться на третье место. Сейчас мы будем вынуждены следить за результатами других команд. Дальше нам нужно будет отдохнуть, восстановиться. У нас впереди важная игра с ЦСКА, а дальше уже снова чемпионат, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».
После 28 матчей чемпионата России московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.
