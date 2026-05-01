Карседо — о поражении «Спартака» от «Крыльев»: мы могли и должны были выигрывать этот матч

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о поражении в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

«Газон был нормальный, а «Крылья» провели хороший матч. Мы понимали, что будет непросто, понимали, как они играют. Но, к сожалению, не смогли добиться хорошего результата. До этого это не получалось у ЦСКА, «Локомотива», «Рубина». Поэтому нужно отдать должное «Крыльям».

Мы выходили сконцентрированными, мы хотели взять три очка — нам это было нужно. К сожалению, не смогли войти в игру так, как нужно. Пропустили быстрый гол с пенальти, это значительно усложнило ситуацию. Первый тайм у нас не получился, во втором играли лучше, доминировали, удалось сравнять. Но пропустили контратаку, и это закончилось так. Это был матч, который бы могли и должны были выигрывать», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

