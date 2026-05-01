Луис Энрике установил рекорд Лиги чемпионов по скорости достижения 50 побед

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике быстрее всех своих коллег достиг показателя в 50 побед в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Ранее парижане со счётом 5:4 победили мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Энрике достиг показателя в 50 побед в главном клубном турнире Старого Света за 77 матчей. Ранее рекорд принадлежал тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который одержал 50 побед в ЛЧ за 79 игр. В послужном списке Энрике есть «Барселона», Гвардиола также ранее руководил сине-гранатовыми, помимо этого, он возглавлял и «Баварию».

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира является «ПСЖ».

