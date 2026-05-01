Луис Энрике установил рекорд Лиги чемпионов по скорости достижения 50 побед
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике быстрее всех своих коллег достиг показателя в 50 побед в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Ранее парижане со счётом 5:4 победили мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Энрике достиг показателя в 50 побед в главном клубном турнире Старого Света за 77 матчей. Ранее рекорд принадлежал тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который одержал 50 побед в ЛЧ за 79 игр. В послужном списке Энрике есть «Барселона», Гвардиола также ранее руководил сине-гранатовыми, помимо этого, он возглавлял и «Баварию».
Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира является «ПСЖ».
