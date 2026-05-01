«Ребята посвятили эту победу Ахметову». Тренер «Крыльев» Булатов — об игре со «Спартаком»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал победу в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1) и поддержал получившего травму полузащитника своей команды Ильзата Ахметова.

«Очень эмоциональная игра. Хорошо, что выиграли, что ребята так себя проявили. Но мы пока не знаем степень тяжести травмы Ильзата Ахметова. Очень важно, чтобы ребята посвятили эту победу ему. Игра была боевая, жёсткая. Но все выдержали этот уровень единоборств», — передаёт слова Булатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ахметов на несколько секунд потерял сознание после столкновения с защитником красно-белых Кристофером Ву. Футболист самарской команды покинул поле на носилках.

После 28 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 10-е место. «Спартак» заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.