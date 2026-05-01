Показать ещё Все новости
Мостовой высказался о поражении «Спартака» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился эмоциями после поражения «Спартака» в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Друзья, вот вам и ответ на разговоры, что заслуженно, незаслуженно, игра красивая, некрасивая, должны были выиграть или не выиграть. Ребят, в футболе давным-давно всё придумано. Я возвращаюсь к тому, о чём говорил всегда, и буду говорить после сегодняшней игры «Крылья Советов» — «Спартак».

«Крылья Советов» выиграли — 2:1. Они пять раз перешли центр поля, шесть, может быть, с натяжкой. А счёт на табло 2:1. Поэтому никому не надо говорить и никого не надо обманывать. Счёт на табло главное. Какая разница как? «Крылья Советов» ничего не делали, всю игру отбивались, выбивали, один раз — спорный пенальти, а второй — случайно на контратаке убежали, три рикошета, по-моему, или пять. И всё — счёт 2:1», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

