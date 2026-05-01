Угальде прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался после поражения своей команды в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Сложно, мы знали, что «Крылья Советов» — сильная команда. Они сильны на контратаках, к сожалению, именно так им удалось забить. Проиграли, очень жаль, но теперь надо думать про ЦСКА.

Насчёт того, что я был в храме перед матчем, это неправда. Конечно, случаются неудачные отрезки. Хочется их избегать, но в футболе не получается. Сегодня удалось забить, но это не принесло победу команде», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Спартак» огрёб в Самаре вслед за «Локомотивом»! Но Ахметов без сознания — жуть
«Спартак» огрёб в Самаре вслед за «Локомотивом»! Но Ахметов без сознания — жуть
