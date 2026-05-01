Карседо — о дерби с ЦСКА: «Спартак» сделает всё, чтобы выйти в Суперфинал Кубка России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о грядущем матче с ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России, который состоится 6 мая. Сегодня, 1 мая, красно-белые уступили «Крыльям Советов» в игре 28-го тура Мир РПЛ (1:2).

— Предстоящее дерби с ЦСКА — самый важный матч за период вашей работы в «Спартаке»?

— Один из — однозначно. Это одна из целей, которые у нас есть в нашем сезоне. Мы готовимся, постараемся как можно быстрее восстановиться, в том числе настроиться ментально. Вместе с нашими болельщиками на домашнем стадионе мы сделаем всё, чтобы выйти в Суперфинал Кубка России, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

