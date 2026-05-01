Угальде: надеюсь, у «Спартака» получится выиграть матч с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Конечно, хотелось бы порадовать болельщиков и себя голами. Я каждый день тренируюсь и думаю о том, чтобы помочь команде. Надеюсь, против ЦСКА получится хорошо сыграть, выиграть. Если у меня получится забить, это будет ещё лучше.

Матч будет проходом в Суперфинал турнира. Для обеих команд это очень важная игра. Дерби — это всегда что-то особенное. Уверен, игра будет интересной», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.