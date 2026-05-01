Угальде прервал серию из 13 матчей без голов в РПЛ. Форвард забил впервые с октября

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прервал безголевую серию в Мир РПЛ после того, как поразил ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 28-го тура соревнования. Костариканец не забивал в чемпионате России в течение 13 игр.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

До встречи с самарской командой Угальде последний раз отмечался забитым мячом в РПЛ 25 октября, когда нападающий поразил ворота «Оренбурга» (1:0) в 13-м туре.

Угальде играет за московский клуб с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Самые результативные легионеры РПЛ:

