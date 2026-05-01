Игрок «Спартака» Ву рассказал о своём здоровье после столкновения с Ахметовым

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву высказался о своём здоровье после столкновения с полузащитником «Крыльев Советов» Ильзатом Ахметовым во встрече 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые уступили в матче со счётом 1:2.

— Как твоё состояние?

— Всё хорошо, спасибо.

— Сможешь сыграть с ЦСКА?

— Да, конечно, — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ахметов на несколько секунд потерял сознание после столкновения с Кристофером Ву, у защитника красно-белых началось сильное кровотечение. Футболист самарской команды покинул поле на носилках.

После 28 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 10-е место. «Спартак» заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.