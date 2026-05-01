«Битва Годзиллы и Кинг-Конга». Ди Канио — о матче «ПСЖ» и «Баварии» в Лиге чемпионов

Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» (5:4).

«Это было похоже на битву Годзиллы и Кинг-Конга. Сильные и ловкие создания, атакующие друг друга без лишних расчётов, с постоянными манёврами и резкими поворотами событий. «Бавария» проигрывала со счётом 2:5, но смогла прийти в себя, по игре они заслужили ничью», — приводит слова Ди Канио La Repubblica.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира является «ПСЖ».