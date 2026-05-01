«Битва Годзиллы и Кинг-Конга». Ди Канио — о матче «ПСЖ» и «Баварии» в Лиге чемпионов
Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» (5:4).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Это было похоже на битву Годзиллы и Кинг-Конга. Сильные и ловкие создания, атакующие друг друга без лишних расчётов, с постоянными манёврами и резкими поворотами событий. «Бавария» проигрывала со счётом 2:5, но смогла прийти в себя, по игре они заслужили ничью», — приводит слова Ди Канио La Repubblica.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира является «ПСЖ».

