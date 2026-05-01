Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Схемы и системы засуньте куда подальше». Мостовой — о поражении «Спартака» от «Крыльев»

«Схемы и системы засуньте куда подальше». Мостовой — о поражении «Спартака» от «Крыльев»
Комментарии

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 28-го тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Видите, как в футболе бывает. Тот, кто не смотрел матч, удивился, а кто смотрел — удивился вдвойне. А «Спартаку» обидно втройне, ведь команда не заслуживала поражения. «Крылья» перешли центр поля шесть-семь раз за 90 минут и отбивались всем составом у своей штрафной. А больше ничего и не было. Футбол бывает несправедлив. Схемы, системы — засуньте их куда подальше. Теперь одним обидно, а другие радуются, и никто не будет вспоминать, как они играли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android