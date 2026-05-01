«Схемы и системы засуньте куда подальше». Мостовой — о поражении «Спартака» от «Крыльев»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 28-го тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (2:1).

«Видите, как в футболе бывает. Тот, кто не смотрел матч, удивился, а кто смотрел — удивился вдвойне. А «Спартаку» обидно втройне, ведь команда не заслуживала поражения. «Крылья» перешли центр поля шесть-семь раз за 90 минут и отбивались всем составом у своей штрафной. А больше ничего и не было. Футбол бывает несправедлив. Схемы, системы — засуньте их куда подальше. Теперь одним обидно, а другие радуются, и никто не будет вспоминать, как они играли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

