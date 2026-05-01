«Схемы и системы засуньте куда подальше». Мостовой — о поражении «Спартака» от «Крыльев»
Поделиться
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 28-го тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13' 1:1 Угальде – 64' 2:1 Печенин – 78'
«Видите, как в футболе бывает. Тот, кто не смотрел матч, удивился, а кто смотрел — удивился вдвойне. А «Спартаку» обидно втройне, ведь команда не заслуживала поражения. «Крылья» перешли центр поля шесть-семь раз за 90 минут и отбивались всем составом у своей штрафной. А больше ничего и не было. Футбол бывает несправедлив. Схемы, системы — засуньте их куда подальше. Теперь одним обидно, а другие радуются, и никто не будет вспоминать, как они играли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Комментарии
- 1 мая 2026
-
21:20
-
21:13
-
21:00
-
20:51
-
20:47
-
20:46
-
20:29
-
20:28
-
20:17
-
20:16
-
20:11
-
20:10
-
20:06
-
20:02
-
19:58
-
19:57
-
19:52
-
19:46
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:09
-
19:03
-
18:55
-
18:49
-
18:47
-
18:43
-
18:34