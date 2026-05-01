Локомотив — Динамо, результат матча 1 мая 2026, счёт 1:1, 28-й тур РПЛ 2025/2026

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ
Окончен матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли московские «Локомотив» и «Динамо». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Евгений Кукуляк.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

На 24-й минуте Николас Маричаль открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 53-й минуте Артём Карпукас сравнял счёт.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локо» воспользовался сенсационным поражением «Спартака». Но не совсем так, как хотел
