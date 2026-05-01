«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ

Окончен матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли московские «Локомотив» и «Динамо». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Евгений Кукуляк.

На 24-й минуте Николас Маричаль открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 53-й минуте Артём Карпукас сравнял счёт.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».