«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Крыльями Советов»
«Спартак» в телеграм-канале обратился к болельщикам после проигрыша «Крыльям Советов» (1:2) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч москвичей забил нападающий Манфред Угальде.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13' 1:1 Угальде – 64' 2:1 Печенин – 78'
«Спасибо за очередную фантастическую поддержку в гостях, красно-белые! Впереди решающие матчи сезона. Один за всех — и все за одного!» — написано в сообщении «Спартака».
После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.
В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином» (11 мая), а «Крылья Советов» — с «Оренбургом» (10 мая).
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
