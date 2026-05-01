Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Крыльями Советов»

Комментарии

«Спартак» в телеграм-канале обратился к болельщикам после проигрыша «Крыльям Советов» (1:2) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч москвичей забил нападающий Манфред Угальде.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Спасибо за очередную фантастическую поддержку в гостях, красно-белые! Впереди решающие матчи сезона. Один за всех — и все за одного!» — написано в сообщении «Спартака».

После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином» (11 мая), а «Крылья Советов» — с «Оренбургом» (10 мая).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android