Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 1 мая

В пятницу, 1 мая, состоялись два матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 1 мая:

«Крылья Советов» — «Спартак» — 2:1;

«Локомотив» — «Динамо» Москва — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 60 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками в 28 встречах. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).