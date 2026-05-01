Умяров стал самым молодым игроком «Cпартака» со времён Титова с 200 матчами за клуб

Умяров стал самым молодым игроком «Cпартака» со времён Титова с 200 матчами за клуб
Матч с «Крыльями Советов» (2:1) в 28-м туре Мир РПЛ стал 200-м для полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в футболке красно-белых. Об этом информирует пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Наиль стал самым молодым игроком со времён Егора Титова, пробившим эту отметку, и третьим среди действующих игроков клуба.

Поздравляем нашего полузащитника с этой важной отметкой в карьере», — написано в сообщении «Спартака».

25-летний Умяров является футболистом красно-белых с 2019 года. В 200 матчах за московскую команду полузащитник отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

