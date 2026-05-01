«Очень жестокая среда». Эндрик не хочет, чтобы его дети посвятили себя футболу

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды за «Лион», заявил, что не хотел бы, чтобы его будущие дети тоже посвятили свою жизнь футболу.

«Надеюсь, что мой ребёнок станет замечательной личностью и будет видеть меня прежде всего как обычного человека, а не футболиста. Футбол — не самое приятное место, здесь очень жестокая среда. Надеюсь, что мой сын или дочь станет юристом, врачом или кем-то ещё и будет жить счастливую жизнь», — приводит слова Эндрика The Guardian.

В текущем сезоне 19-летний бразилец провёл 21 матч за «Лион», в которых забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Арендное соглашение истекает в конце сезона.

