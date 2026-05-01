«Талант? На одном уровне с Месси, Мбаппе, Марадоной и Роналдиньо». Почеттино — о Неймаре

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино, работавший в «ПСЖ» вместе с фланговым нападающим Неймаром, высказался об уровне игры бразильского форварда.

«Талант? На одном уровне с Месси, Мбаппе, Марадоной и Роналдиньо. Но футбол — это не только талант», – приводит слова Почеттино аккаунт The Overlap в социальной сети X.

Бразильский нападающий провёл 630 матчей за карьеру, выступая за «Сантос», «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль», забил 375 голов и отдал 232 результативные передачи. Неймар становился чемпионом французской Лиги 1 (5 раз), испанской Ла Лиги (2) и саудовской Про-Лиги. Помимо этого, вингер побеждал в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес.