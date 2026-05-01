Кахигао подверг критике работу судьи Карасёва в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о работе главного судьи матча 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) Сергея Карасёва. В начале встречи в ворота красно-белых был назначен пенальти.

– Что вы думаете о результате матча с «Крыльями Советов»?

– Первое, что я хочу сказать, — мы провели хорошую игру. Второе — я не верю в совпадения. Если люди посмотрят матч снова, они увидят, что на 68‑й минуте мы забили великолепный гол. Их игрок бьёт нашего футболиста — Манфреда Угальде. Угальде не двигается, не ищет контакт. Я считаю, что это наш гол и счёт должен был быть 2:1. Затем, на 92‑й минуте игры, мы видим чистейшую игру рукой. Мы видели игру рукой в матчах Лиги чемпионов на этой неделе, где за меньшее касание арбитр ставит пенальти. Арбитр это пропустил, но почему это не зафиксировал VAR? Как я уже сказал, я не верю в то, что это совпадения. Но каждый раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с помощью VAR. Наше мнение — у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу, — приводит слова Кахигао «Матч ТВ».

