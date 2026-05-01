Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кахигао подверг критике работу судьи Карасёва в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о работе главного судьи матча 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) Сергея Карасёва. В начале встречи в ворота красно-белых был назначен пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

– Что вы думаете о результате матча с «Крыльями Советов»?
– Первое, что я хочу сказать, — мы провели хорошую игру. Второе — я не верю в совпадения. Если люди посмотрят матч снова, они увидят, что на 68‑й минуте мы забили великолепный гол. Их игрок бьёт нашего футболиста — Манфреда Угальде. Угальде не двигается, не ищет контакт. Я считаю, что это наш гол и счёт должен был быть 2:1. Затем, на 92‑й минуте игры, мы видим чистейшую игру рукой. Мы видели игру рукой в матчах Лиги чемпионов на этой неделе, где за меньшее касание арбитр ставит пенальти. Арбитр это пропустил, но почему это не зафиксировал VAR? Как я уже сказал, я не верю в то, что это совпадения. Но каждый раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с помощью VAR. Наше мнение — у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу, — приводит слова Кахигао «Матч ТВ».

