Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков и Ньямси пропустят матч «Локомотива» с «Балтикой» из-за перебора жёлтых карточек

Батраков и Ньямси пропустят матч «Локомотива» с «Балтикой» из-за перебора жёлтых карточек
Комментарии

Игроки московского «Локомотива» хавбек Алексей Батраков и защитник Жерзино Ньямси не смогут сыграть в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» из-за перебора жёлтых карточек. Встреча команд пройдёт в воскресенье, 10 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футболисты «Локомотива» получили четвёртые желтые карточки во встрече с московским «Динамо» (1:1).

На данный момент железнодорожники сыграли 28 матчей и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В их активе 50 очков. Балтийцы, набравшие 46 очков за 27 игр, располагаются на пятой строчке. В рамках 28-го тура РПЛ «Балтика» встретится с «Рубином» завтра, 2 мая.

Материалы по теме
«Локо» воспользовался сенсационным поражением «Спартака». Но не совсем так, как хотел
«Локо» воспользовался сенсационным поражением «Спартака». Но не совсем так, как хотел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android