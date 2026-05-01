Батраков и Ньямси пропустят матч «Локомотива» с «Балтикой» из-за перебора жёлтых карточек

Игроки московского «Локомотива» хавбек Алексей Батраков и защитник Жерзино Ньямси не смогут сыграть в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» из-за перебора жёлтых карточек. Встреча команд пройдёт в воскресенье, 10 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Футболисты «Локомотива» получили четвёртые желтые карточки во встрече с московским «Динамо» (1:1).

На данный момент железнодорожники сыграли 28 матчей и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В их активе 50 очков. Балтийцы, набравшие 46 очков за 27 игр, располагаются на пятой строчке. В рамках 28-го тура РПЛ «Балтика» встретится с «Рубином» завтра, 2 мая.