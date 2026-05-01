Le Parisien прогнозирует, что Сафонов останется в запасе на матч «ПСЖ» с «Лорьяном»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, вероятно, выставит экспериментальный состав на матч 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2 мая), поскольку на следующей неделе его команде предстоит провести ответную игру полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (6 мая). Об этом сообщает Le Parisien.

Прогнозируется, что испанский специалист может оставить вратаря Матвея Сафонова на скамейке запасных в игре с «Лорьяном». Подчёркивается, что 19-летний голкипер Ренато Марин способен дебютировать в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции.

Напомним, вратарь Люка Шевалье не сможет принять участие во встрече с «Лорьяном» по причине травмы.

