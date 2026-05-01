Раков назвал неожиданной победу «Крыльев Советов» над «Спартаком»

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков поделился впечатлениями от матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (2:1). Ранее футболист выступал за самарцев на правах аренды, он досрочно вернулся в московский клуб из-за травмы.

— Как ваше самочувствие?

— Я вернулся, восстанавливаюсь.

— Как вам победа «Крыльев» над «Спартаком»?

— Неожиданно, — передаёт слова Раков корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином» (11 мая), а «Крылья Советов» — с «Оренбургом» (10 мая).