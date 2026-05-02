Показать ещё Все новости
Все новости
«Венеция» вернулась в Серию А спустя один сезон

«Венеция» вернулась в Серию А спустя один сезон
«Венеция» сыграла вничью со «Специей» (2:2) в матче 37-го тура итальянской Серии B. Благодаря этому результату команда из одноимённого города гарантировала себе участие в Серии A в следующем сезоне.

Италия — Серия B . 37-й тур
01 мая 2026, пятница. 16:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
2 : 2
Венеция
Венеция
0:1 Йебоа – 7'     0:2 Саградо – 70'     1:2 Валоти – 73'     2:2 Артистико – 90'    
Удаления: Бандинелли – 45+2' / нет

За тур до конца розыгрыша второго дивизиона чемпионата Италии «Венеция» набрала 79 очков и располагается на первой строчке, имея отрыв от зоны плей-офф за повышение в четыре очка. При этом команда ещё не гарантировала себе чемпионство, на второй строчке располагается «Фрозиноне» с 78 очками.

«Венеция» вернулась в Серию А спустя один сезон. В минувшем году клуб занял 19-е место в Серии А, набрав 29 очков.

Материалы по теме
«Интер» реально могут отправить в Серию В?! Разбор судейского скандалища в Италии «Интер» реально могут отправить в Серию В?! Разбор судейского скандалища в Италии
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
