«Венеция» сыграла вничью со «Специей» (2:2) в матче 37-го тура итальянской Серии B. Благодаря этому результату команда из одноимённого города гарантировала себе участие в Серии A в следующем сезоне.

За тур до конца розыгрыша второго дивизиона чемпионата Италии «Венеция» набрала 79 очков и располагается на первой строчке, имея отрыв от зоны плей-офф за повышение в четыре очка. При этом команда ещё не гарантировала себе чемпионство, на второй строчке располагается «Фрозиноне» с 78 очками.

«Венеция» вернулась в Серию А спустя один сезон. В минувшем году клуб занял 19-е место в Серии А, набрав 29 очков.