«Бенфика» намерена помешать возможному назначению Моуринью в «Реал» — O Jogo

«Бенфика» намерена сохранить в команде главного тренера Жозе Моуринью на фоне интереса к нему со стороны мадридского «Реала». На этой неделе президент лиссабонского клуба Руй Кошта провёл встречу с тренером с целью обсудить планы на грядущий сезон. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, руководство «Бенфики» хочет продлить контракт с Моуринью до 2028 или до 2029 года. Действующее трудовое соглашение специалиста рассчитано до лета 2027 года. При этом нынешний контракт содержит опцию, согласно которой он может покинуть клуб за € 3 млн в течение 10 дней после завершения сезона. Подчёркивается, что в сложившихся условиях «Реалу» необходимо ускорить принятие решения о назначении Моуринью.

