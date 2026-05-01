Вратарь «Динамо» Расулов: хотим выиграть матч с «Краснодаром» и выйти в Суперфинал

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) высказался о желании победить в ответном матче Финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Команды сыграют в четверг, 7 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Сегодня я играл. Следующую игру опять будет решать тренерский штаб и выбирать. Это нормальное явление.

Цель у нас — следующая игра с «Краснодаром». Хотим её выиграть и выйти в Суперфинал», — передаёт слова Расулова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первая встреча «Динамо» и «Краснодара» закончилась вничью со счётом 0:0.