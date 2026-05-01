Вратарь «Динамо» Расулов: хотим выиграть матч с «Краснодаром» и выйти в Суперфинал

Вратарь «Динамо» Расулов: хотим выиграть матч с «Краснодаром» и выйти в Суперфинал
Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) высказался о желании победить в ответном матче Финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Команды сыграют в четверг, 7 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня я играл. Следующую игру опять будет решать тренерский штаб и выбирать. Это нормальное явление.

Цель у нас — следующая игра с «Краснодаром». Хотим её выиграть и выйти в Суперфинал», — передаёт слова Расулова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первая встреча «Динамо» и «Краснодара» закончилась вничью со счётом 0:0.

Защитник-бомбардир «Динамо» снова блеснул в дерби. Но как же «поплыли» после гола «Локо»!
Защитник-бомбардир «Динамо» снова блеснул в дерби. Но как же «поплыли» после гола «Локо»!
