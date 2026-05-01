«Локо» — болельщикам после игры с «Динамо»: эмоций особо нет. А ваша поддержка есть всегда

«Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку после матча 28-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо», который завершился со счётом 1:1. Игра прошла на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена» в Москве.

«Эмоций особо нет. А ваша поддержка есть всегда. Спасибо, красно-зелёные!» — написано в сообщении «Локомотива» в телеграм-канале.

После 28 матчей РПЛ «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».

