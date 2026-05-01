Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне было очень страшно, не знал, чего ожидать». Эндрик — о травме бедра

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды за «Лион», рассказал о периоде восстановления после травмы бедра.

«У меня была сложная травма, я потерял много времени из-за неё. Она не позволяла мне играть, тренироваться и выполнять иную работу. Я не мог принимать участие в соревнованиях. Когда ты травмируешься, то теряешь всё, больше не можешь бороться за своё место в команде. Я не в состоянии это контролировать.

Мне было очень страшно, я несколько раз плакал. Подобные вещи могут происходить, когда ты наедине с самим собой. Я не знал, как мне справиться с повреждением, чего ожидать. Ты не знаешь, сможешь ли ты восстановиться, сохранишь свою силу или станешь слабее. Это в значительной степени влияет на тебя. Ты боишься будущего.

Но я знал, что нужно идти дальше. Если бы со мной случилась ещё одна травма, то я бы вновь прошёл через весь процесс восстановления. Знал, что, когда вернусь на поле, буду должен проявить себя наилучшим образом», — приводит слова Эндрика The Guardian.

В текущем сезоне 19-летний бразилец провёл за «Лион» 21 матч, забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Арендное соглашение истекает в конце сезона.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android