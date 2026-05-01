«Мне было очень страшно, не знал, чего ожидать». Эндрик — о травме бедра

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды за «Лион», рассказал о периоде восстановления после травмы бедра.

«У меня была сложная травма, я потерял много времени из-за неё. Она не позволяла мне играть, тренироваться и выполнять иную работу. Я не мог принимать участие в соревнованиях. Когда ты травмируешься, то теряешь всё, больше не можешь бороться за своё место в команде. Я не в состоянии это контролировать.

Мне было очень страшно, я несколько раз плакал. Подобные вещи могут происходить, когда ты наедине с самим собой. Я не знал, как мне справиться с повреждением, чего ожидать. Ты не знаешь, сможешь ли ты восстановиться, сохранишь свою силу или станешь слабее. Это в значительной степени влияет на тебя. Ты боишься будущего.

Но я знал, что нужно идти дальше. Если бы со мной случилась ещё одна травма, то я бы вновь прошёл через весь процесс восстановления. Знал, что, когда вернусь на поле, буду должен проявить себя наилучшим образом», — приводит слова Эндрика The Guardian.

В текущем сезоне 19-летний бразилец провёл за «Лион» 21 матч, забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Арендное соглашение истекает в конце сезона.