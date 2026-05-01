Бакаев: «Локомотиву» надо работать и выиграть две последние игры в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о ничьей в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«Интересная была игра. Мы и «Динамо» хотели победить. Думаю, болельщикам понравилось. Надо работать, стараться выиграть последние две игры», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».