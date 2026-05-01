Вратарь «Динамо» Расулов отреагировал на ничью в матче с «Локомотивом»
Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал результат матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

«Сыграли 1:1. В первом тайме преимущество было у нас, во втором — у «Локомотива». Они остались в меньшинстве, когда Комличенко ушёл, — у нас было численное преимущество, хотели довести дело до победы. К сожалению, не получилось. Но шансы были, и, я думаю, если бы были ещё агрессивнее — могли бы забить», — передаёт слова Расулова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

