Вратарь «Динамо» Расулов отреагировал на ничью в матче с «Локомотивом»

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал результат матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Сыграли 1:1. В первом тайме преимущество было у нас, во втором — у «Локомотива». Они остались в меньшинстве, когда Комличенко ушёл, — у нас было численное преимущество, хотели довести дело до победы. К сожалению, не получилось. Но шансы были, и, я думаю, если бы были ещё агрессивнее — могли бы забить», — передаёт слова Расулова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.