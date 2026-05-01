Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бакаев оценил судейство в матче «Локомотив» — «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

«Михал Михайлович всегда требует играть агрессивно, не уступать в борьбе. Это наш стиль. Из-за этого и карточки, но это тот футбол, который нам нужен. Надеюсь, судьи тоже будут давать играть. Сегодня отсудили хорошо — мне понравилось.

Когда было добавленное время, понял, что играем в меньшинстве. Повернулся — Коли нет. Надеюсь, у него всё хорошо. Дай бог ему здоровья», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 28 матчей РПЛ «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

