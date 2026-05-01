Бакаев оценил судейство в матче «Локомотив» — «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

«Михал Михайлович всегда требует играть агрессивно, не уступать в борьбе. Это наш стиль. Из-за этого и карточки, но это тот футбол, который нам нужен. Надеюсь, судьи тоже будут давать играть. Сегодня отсудили хорошо — мне понравилось.

Когда было добавленное время, понял, что играем в меньшинстве. Повернулся — Коли нет. Надеюсь, у него всё хорошо. Дай бог ему здоровья», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 28 матчей РПЛ «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

