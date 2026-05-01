«Убивает футбол». Игрок «Локо» Батраков прокомментировал судейство в матче с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:1). Футболист получил предупреждение на 90+3-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

— Что обсуждал с судьёй после матча?
— Жёлтую.

— Что он ответил?
— Что я коснулся соперника. Хотя я два раза хотел встать, соперник меня блокировал. Рядом стоит боковой, который молчит. А мне дают жёлтую непонятную. Мне показалось, что второй тайм мог быть интереснее для зрителей, если бы арбитр не разбивал игру на какие-то моменты. Любое касание или падание игроков «Динамо» — он сразу свистел. Мне это непонятно, убивает футбол, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

