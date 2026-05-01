Тренер «Динамо» Гусев назвал ошибки, помешавшие его команде обыграть «Локомотив» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ничью в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

— Надо было чуть‑чуть усиливать атакующую фазу. Было много борьбы, много необоснованных потерь. Надо будет работать над этим. Когда были моменты, чтобы провести хорошую атаку, не хватало последнего паса.

— Интересна ваша оценка по Майсторовичу.

— Он подустал. Неплохо смотрелся в первом тайме, хотел поменять в перерыве. Но не было смысла в замене, так как ничего глобально опасного с его фланга не приходило.

— Как оцените второй тайм?

— Пропустили гол, чуть занервничали. Кое‑что не получилось, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».