У «Динамо» одна победа в четырёх последних матчах РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, у бело-голубых лишь одна победа в последних четырёх встречах чемпионата России.

На данном отрезке команда Ролана Гусева сыграла вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1), уступила «Рубину» (0:1), победила «Сочи» (2:0) и поделила очки с красно-зелёными. В следующем туре динамовцы 11 мая примут «Краснодар».

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.