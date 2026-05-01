Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тюкавин ни разу не забил «Локомотиву» в РПЛ за 11 матчей

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ни разу не отметился голом в матче с «Локомотивом» в Мир РПЛ. Сегодня, 1 мая, форвард провёл 11-ю игру с железнодорожниками в чемпионате России.

В пятницу, 1 мая, бело-голубые встретились с «Локомотивом» в матче 28-го тура соревнования. Тюкавин провёл на поле всё время встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

В нынешнем сезоне нападающий «Динамо» принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая

Сколько стоят молодые футболисты:

