Тюкавин ни разу не забил «Локомотиву» в РПЛ за 11 матчей

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ни разу не отметился голом в матче с «Локомотивом» в Мир РПЛ. Сегодня, 1 мая, форвард провёл 11-ю игру с железнодорожниками в чемпионате России.

В пятницу, 1 мая, бело-голубые встретились с «Локомотивом» в матче 28-го тура соревнования. Тюкавин провёл на поле всё время встречи.

В нынешнем сезоне нападающий «Динамо» принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

