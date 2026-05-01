«Динамо» не обыгрывает «Локомотив» в трёх гостевых матчах РПЛ подряд

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1) на «РЖД Арене» в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, бело-голубые не побеждают железнодорожников в трёх гостевых матчах РПЛ подряд.

Ранее «Динамо» на домашнем стадионе «Локомотива» сыграло вничью с красно-зелёными (0:0) и уступило со счётом 1:3.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».