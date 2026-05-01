Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» не проигрывает в гостях в течение шести матчей РПЛ подряд

Комментарии

Московские «Динамо» и «Локомотив» сыграли со счётом 1:1 в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Бело-голубые не проигрывают уже в шести выездных встречах чемпионата России подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

В рамках данной серии динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), победили ЦСКА (4:1), «Ростов» (1:0) и «Акрон» (3:2), после чего поделили очки с «Пари Нижний Новгород» (1:1) и железнодорожниками. В оставшихся матчах сезона РПЛ команда Ролана Гусева примет «Краснодар» 11 мая и на выезде встретится с «Балтикой» 17 мая.

На данный момент «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android