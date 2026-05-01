«Динамо» не проигрывает в гостях в течение шести матчей РПЛ подряд

Московские «Динамо» и «Локомотив» сыграли со счётом 1:1 в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Бело-голубые не проигрывают уже в шести выездных встречах чемпионата России подряд.

В рамках данной серии динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), победили ЦСКА (4:1), «Ростов» (1:0) и «Акрон» (3:2), после чего поделили очки с «Пари Нижний Новгород» (1:1) и железнодорожниками. В оставшихся матчах сезона РПЛ команда Ролана Гусева примет «Краснодар» 11 мая и на выезде встретится с «Балтикой» 17 мая.

На данный момент «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.