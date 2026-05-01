Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У «Локомотива» одна победа в шести последних матчах

У «Локомотива» одна победа в шести последних матчах
Комментарии

«Локомотив» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники одержали всего одну победу в шести последних встречах.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

Ранее красно-зелёные сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Зенитом» (0:0), уступили «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (1:2) и победили «Оренбург» (1:0).

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android