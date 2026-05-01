У «Локомотива» одна победа в шести последних матчах

«Локомотив» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники одержали всего одну победу в шести последних встречах.

Ранее красно-зелёные сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Зенитом» (0:0), уступили «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (1:2) и победили «Оренбург» (1:0).

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».