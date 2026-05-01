«Динамо» обратилось к болельщикам после ничьей в матче с «Локомотивом»

Московское «Динамо» поблагодарило болельщиков за поддержку, оказанную ими в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом», завершившемся со счётом 1:1.

«Спасибо за громкую поддержку на выезде, динамовцы. Ждём вас 7 мая в Краснодаре!» — написано в сообщении бело-голубых в телеграм-канале.

После 28 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 39 очков и занимает восьмое место. 7 мая бело-голубые встретятся с «Краснодаром» во встрече финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра пройдёт в Краснодаре. 11 мая подопечные Ролана Гусева проведут матч с чёрно-зелёными в 29-м туре РПЛ. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Самая крупная победа «Динамо»: