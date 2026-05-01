«Локомотив» сыграл вничью в третьем домашнем матче РПЛ подряд

«Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» в Москве сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это третья игра красно-зелёных в чемпионате России подряд, завершившаяся ничьей.

Ранее железнодорожники в домашних матчах чемпионата России сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). В заключительных встречах текущего сезона команда Михаила Галактионова сыграет дома с «Балтикой» (10 мая) и на выезде — с ЦСКА (17 мая).

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.