Переход Бернарду в «Барселону» завершён на 80%, он готов на понижение оклада — Бласкес

«Барселона» и полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва достигли принципиального соглашения о сотрудничестве. Переход капитана «горожан» в каталонский клуб завершён на 80%. Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Микеля Бласкеса на странице в социальной сети X.

По информации источника, португальский футболист готов пойти на понижение зарплаты примерно на 60% по сравнению с той, что он получает в английской команде.

Окончательное решение о подписании Бернарду примет главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, который будет открыт к этому, если кто-то из игроков полузащиты покинет «блауграну». Не ожидается подписания футболистов указанной позиции, кроме Силвы. Он может присоединиться к команде летом в качестве свободного агента.

