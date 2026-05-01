Игроки «Крыльев» получат по 600 тыс. рублей за победу в матче со «Спартаком» — источник

Футболистам и тренерам «Крыльев Советов» выплатят четверные премиальные за победу в матче 28-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, базовые премиальные в самарской команде составляют 150 тыс. рублей. За победу во встрече с красно-белыми футболисты и тренеры «Крыльев Советов» получат по 600 тыс. рублей.

После 28 матчей чемпионата России подопечные Сергея Булатова набрали 29 очков и занимают 10-е место. От зоны прямого вылета самарскую команду отделяют семь очков, от зоны переходных матчей — три очка. В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» (10 мая).

