Мохамед Салах рассказал, когда сможет сыграть за «Ливерпуль» после травмы

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что успеет восстановиться от травмы подколенного сухожилия и сможет принять участие в матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». Встреча пройдёт 24 мая на стадионе «Энфилд».

«Я определённо буду готов и смогу сыграть в этом матче [c «Брентфордом»]. Думаю, я буду готов и до начала встречи», – приводит слова Салаха Sky Sports.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 440 встречах во всех турнирах, в которых отметился 257 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.