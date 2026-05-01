Эндрик: у меня было некоторое впечатление о Беллингеме, но он оказался совершенно другим

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды за «Лион», рассказал о роли полузащитника Джуда Беллингема в его адаптации в мадридском клубе.

«Беллингем стал очень важен для меня, он помог мне адаптироваться в клубе. Я не очень хорошо говорил по-английски, но он общался со мной, стараясь делать это и на испанском, всегда поддерживал меня и помогал советом.

Наша с ним дружба была особенно важна на начальном этапе в «Реале», это очень сильно повлияло на меня. До прибытия в клуб у меня уже было некоторое впечатление о нём, но он оказался совершенно другим. Джуд — фантастический футболист и человек, особенно если дело касается дружбы. Именно это и поразило меня в нём больше всего», — приводит слова Эндрика The Guardian.

