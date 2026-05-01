«Атлетико Минейро» расторг контракт с 39-летним Халком

«Атлетико Минейро» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с 39-летним нападающим и капитаном Халком. Ранее ESPN сообщал, что в скором времени футболист заключит трудовое соглашение с «Флуминенсе».

«Я забираю с собой гораздо больше, чем титулы. Я забираю с собой связь, которая изменила мою жизнь. Болельщики «Атлетико Минейро» с самого первого дня заставили меня чувствовать себя как дома, и я буду вечно благодарен этому клубу, который я полюбил. Надеюсь увидеть всех вас на стадионе, чтобы мы могли попрощаться, как того заслуживает эта прекрасная история: с эмоциями, благодарностью и большой вечеринкой», — приводит слова Халка пресс-служба клуба на странице в социальной сети X.

Бывший нападающий «Зенита» играл за команду из Белу-Оризонти с февраля 2021 года. В «Атлетико Минейро» Халк становился чемпионом Бразилии и четырежды чемпионом штата Минас-Жерайс. Форвард забил 140 голов в 309 матчах во всех турнирах.

Легионеры на контракте с «Зенитом»: